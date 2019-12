Noord-Ierland maakte meeste indruk op Jaaroverzicht-presentator Baijens

Baijens presenteert de ruim 65 minuten durende terugblik. Daarvoor is hij op reportage geweest op diverse plekken. Voor een brexit-item in Noord-Ierland was hij in Londonderry, op de plek waar in april een journalist was doodgeschoten.

"Je kent alle verhalen. Je leest over de spanning. Maar de bizarre verdeeldheid van Londonderry is toch wat anders dan je denkt. Het idee dat het geweld zo weer kan oplaaien als er een fysieke grens ontstaat, snap je gelijk als je daar even rondloopt en met mensen praat."