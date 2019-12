In een café bij Checkpoint Charlie in Berlijn heeft een man naar verluidt het vuur geopend. De politie gaat ervan uit dat sprake is van een gewapende overval.

De politie is massaal uitgerukt en heeft de omgeving afgezet. De situatie is onder controle, laat de politie via Twitter weten.

De doorgaans drukke toeristische trekpleister is door de politie hermetisch afgesloten: