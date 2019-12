Miljoenenschade bij Jumbo door listeria in financieel goed jaar

De mogelijke besmetting van vleeswaren met de listeria-bacterie heeft supermarktketen Jumbo dit jaar miljoenen euro's gekost. Het was een zwarte pagina in een financieel goed jaar voor het bedrijf.

"In de eerste plaats was het voor onze klanten heel vervelend. De financiële schade is daaraan ondergeschikt. Dat we hier ook financieel schade op hebben geleden, dat is duidelijk", zegt financieel topman Ton van Veen.

Hoeveel die schade exact is, zegt de topman niet. "Ik wil niet in bedragen spreken. Maar het feit dat je al je schappen leeg moet halen, producten moeten vernietigen en allerlei vervangende maatregelen moet nemen in een bedrijf als het onze.... dan heb je het al gauw over een paar miljoen schade."

De vraag is of Jumbo de schade nog kan verhalen op Offerman, de vleeswarenproducent die de mogelijk besmette producten leverde. "Daar zijn we over in gesprek." Hoe ver die gesprekken zijn, wil de topman niet zeggen.

Flinke groei

Ondanks die kostenpost was het financieel een mooi jaar voor het bedrijf. De omzet in de supermarkten nam met 14 procent toe tot 8,4 miljard euro. Ruim de helft van die groei was te danken aan overnames. Afgelopen jaar zijn de 47 resterende Emté supermarkten omgebouwd die Jumbo vorig jaar overnam.

De overnames blijven doorgaan bij het bedrijf. Zo maakte het eerder deze maand bekend zeventien Hema-filialen in steden over te nemen. En vandaag werd duidelijk dat daar nog zes Marqt en Ekoplaza panden in de Randstad bijkomen. Die zullen niet doorgaan als biologische winkel maar worden komend jaar omgebouwd tot Jumbo, en het huidige personeel kan er blijven werken.

Die twee overnames moeten de gaten in de landelijke dekking opvullen. Van Veen: "Relatief gezien hebben we in de grote steden een wat lager marktaandeel. Het is ook heel moeilijk om locaties te verkrijgen in de grote steden: er wordt weinig nieuw gebouwd. Dus is er eigenlijk maar één manier om te groeien: door locaties over te nemen met de juiste bestemming."

Verdere uitbreiding

Van Veen sluit niet uit dat er volgend jaar nog meer overnames volgen. Volgens de topman is de winstgevendheid van de supermarktketen afgelopen jaar gegroeid. Hoeveel laat hij in het midden, in elk geval laat het wel ruimte over voor investeringen.

"De marges in retail zijn dun, je houdt onder aan de streep maar een paar procent over. Maar op een hele hoge omzet is dat voldoende om te kunnen blijven investeren in nieuwe winkels, in uitbreiding van de logistiek, en ook soms in overnames."

Dit jaar heeft Jumbo ook voor het eerst enkele winkels in België geopend. Die doen het naar eigen zeggen beter dan verwacht. Komend jaar zullen er nog zeker twaalf nieuwe winkels in het land bijkomen. Daarnaast opent de supermarktketen in Nederland volgend jaar een geautomatiseerd distributiecentrum in Nieuwegein, om "in te spelen op groeiambities".

Na de groei van afgelopen jaar is ruim 21 procent van de landelijke markt nu in handen van Jumbo. Daarmee is de keten nog ver verwijderd van de marktleider in Nederland, Albert Heijn, die zo'n 35 procent bezit.