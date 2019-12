Podcast De Dag: heel het land in actie, of was 't slechts een fractie?

Boeren, bouwers, leraren, verplegers en klimaatactivisten: 2019 gaat de geschiedenisboeken in als een protestjaar. Maar volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is de maatschappelijke onrust niet gestegen. In een extra lange aflevering van podcast De Dag onderzoeken we daarom hoe groot de boosheid in Nederland in 2019 was.

Jacqueline van Stekelenburg, hoogleraar sociale verandering en conflict (VU Amsterdam), vertelt wat er nodig is om mensen de straat op te krijgen, wat de protesten teweegbrengt en wie er de straat op gaan. Zo werd aan het begin van de eeuw nog gedacht dat jongeren lui en passief zijn, maar dat blijkt niet waar. "Juist de laatste tijd zie je dat zij bereid zijn de straat op te gaan of politieke boycots te steunen."