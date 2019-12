'Invallen in Duindorp, meerdere arrestaties aan vooravond Oud en Nieuw'

In de Haagse wijk Duindorp heeft de politie vanochtend meerdere invallen gedaan, melden bronnen uit de wijk aan de NOS. Er zijn naar verluidt zes aanhoudingen verricht. De politie wil hier vooralsnog niets over kwijt.

Op het Tesselseplein was voor de vierde avond op rij een feest. Dat verliep volgens de lokale nieuwssite De Scheveninger gemoedelijk, maar vroeg in de ochtend deed de politie meerdere invallen. De bronnen die de NOS sprak, zeggen dat er mannen zijn opgepakt voor opruiing.

Getrokken pistool

De aanhoudingen gingen gepaard met veel machtsvertoon, zeggen bewoners. "Er werden deuren ingetrapt en in één geval ging de politie met getrokken pistool naar binnen. En dat waar kinderen bij waren." Bij de aanhoudingen zouden laptops en telefoons zijn meegenomen.

Het zou voornamelijk gaan om dertigers die veel invloed hebben op de jongeren die betrokken waren bij rellen. Een van de bronnen zegt tegen de NOS dat dit juist mensen zijn die proberen om de situatie in de wijk rustig te houden.

Ook op het Dr. de Visserplein in Scheveningen was het gisteravond onrustig, nadat er een feest was gehouden door vrijwilligers van Vreugdevuur Scheveningen. Er was een vuurton, een barbecue, een dj en een zanger. Na afloop werden brandjes gesticht en rond middernacht greep de politie in. Iedereen moest van straat en wie bleef hangen, werd opgepakt. Er zouden daarbij zeker acht arrestaties zijn verricht.