Danny de Munk slachtoffer van woninginbraak: 'Ik heb alles op camera'

Danny de Munk is slachtoffer geworden van een woninginbraak. Volgens de zanger zijn vier mannen met een ladder via het dak zijn woning in Purmerend binnengedrongen.

Volgens De Munk is een van de inbrekers inmiddels opgepakt. De zanger reageert op Instagram woedend op het incident: "Ik heb alles op camera. Jullie gezichten zal ik aan heel Nederland tonen."

Volgens NH Nieuws was De Munk net een dag op vakantie toen de inbrekers toesloegen. Een buurman ontdekte de inbraak en alarmeerde de politie.