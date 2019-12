Drachten geschokt door dood neergestoken jongen: 'Heel hard aangekomen'

"Dit is heel hard aangekomen bij ons. Het is ongelofelijk dat het gebeurd is." Burgemeester Jan Rijpstra van de gemeente Smallingerland, waar Drachten onder valt, reageert ontdaan op het overlijden van de tiener die vorige week werd neergestoken in een café. "Hier in de gemeente en de omgeving heeft dit heel veel impact", zegt hij op NPO Radio 1.

Volgens Rijpstra zijn de inwoners van de gemeente erg bezig met het overlijden van de jongen. "We krijgen veel reacties, ook vanuit de rest van het land, en mensen leggen bloemen op de plek waar het gebeurd is. Dat zal de rest van de dag ook doorgaan, denk ik."

Onduidelijkheid

Rijpstra zegt dat er nog veel onduidelijk is over het voorval. Zo is de toedracht nog altijd niet opgehelderd. "Dat is de grote vraag waar ik nog geen antwoord op heb. Het onderzoek vindt nu plaats. Is het echt een incident of zit hier meer achter?" Wel zegt hij ervan uit te gaan dat de slachtoffers en daders bekenden van elkaar zijn.

De burgemeester benadrukt dat het incident voor hem als een "donderslag bij een heldere hemel" komt. "Je vraagt je af of we iets fout hebben gedaan, waardoor dit zomaar kan. Doen we wel voldoende? Van de andere kant: we hebben een mooi uitgaansgebied waar het heel goed gaat. Het aantal incidenten is de afgelopen jaren drastisch afgenomen."

Dat de ouders van het slachtoffer slecht nieuws zouden krijgen, zag de burgemeester aankomen. "We wisten dat het niet goed met hem ging. Hij is gisteren ook nog eens 16 jaar geworden." Vanmiddag gaat Rijpstra bij de ouders langs om ze persoonlijk te condoleren.