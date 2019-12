Honderden vragen over hack, Universiteit Maastricht breidt hulplijn uit

Naar aanleiding van de cyberaanval zijn bij de Universiteit Maastricht enkele honderden vragen binnengekomen van bezorgde studenten, docenten en medewerkers. De hulplijn van de getroffen universiteit is vanaf vandaag weer bereikbaar.

Vorige week dinsdag werd de school getroffen door gijzelsoftware. Daarmee worden computerbestanden en -systemen ontoegankelijk gemaakt met het doel dat slachtoffers de hackers betalen om er weer toegang tot te krijgen. De universiteit wil niet zeggen of er losgeld betaald is.

Repareren en voorlichting

"We hebben onze systemen offline gehaald om te kijken welke wel of niet zijn besmet", zegt woordvoerder Fons Elbersen in het NOS Radio 1 Journaal. Een IT-team van de universiteit werkt in samenwerking met externe specialisten aan een oplossing voor de hackaanval. "Langzaam maar zeker zit er vooruitgang in."

Het repareren van de schade en voorlichting geven aan de 19.000 studenten en 4500 medewerkers hebben de grootste prioriteit. Op de website van de universiteit staat het nummer van de hulplijn. Het nummer is op werkdagen bereikbaar van 09.30 uur tot 17.00 uur. Er zijn extra mensen ingezet om vragen te beantwoorden.

Afhankelijk van het aantal bellers de komende dagen wordt besloten of het noodnummer ook op nieuwjaarsdag bereikbaar is. Het is de bedoeling dat er spoedig een lijst met antwoorden op de meest gestelde vragen online komt.

Studenten die bellen willen bijvoorbeeld weten of er lesmateriaal is verdwenen. Het is nog onduidelijk of dat het geval is.

Maandag onderwijs?

De universiteit probeert om maandag 6 januari weer onderwijs te geven, maar het is volgens de woordvoerder nog te vroeg om te zeggen of dat ook haalbaar is.

Vanaf 2 januari is het gebouw van de universiteit open. De opleiding wil daar een informatieloket openen voor studenten en medewerkers.