Piet Paulusma: 'Ik wilde een andere hobby, dus ging ik me bemoeien met het weer'

Het is 1996 als Piet Paulusma voor het eerst bij SBS verschijnt met Piets weerbericht. Op het Leidseplein in Amsterdam met op de achtergrond volle terrassen kondigde hij het weer aan voor die dag: overdag lekker, vanavond de jas aan doen. 23 jaar later neemt Paulusma gedwongen afscheid bij de zender en maakt hij de overstap naar Omroep Max.

Terugblikkend zegt Paulusma nooit de ambitie te hebben gekoesterd om weerman te worden. Hij had een managementfunctie bij KPN Telecom toen hij in het vak stapte: "Ik wilde een andere hobby dan andere mensen, dus ging ik me bemoeien met het weer". Een meteorologische opleiding aan een universiteit volgde hij niet, wel las hij talloze studieboeken.

Hobby

Piets weerbericht was jarenlang een van de meest bekeken programma's van SBS. Dat succes zag de weerman zelf niet aankomen. "Ik ben bij SBS terechtgekomen omdat ik van m'n hobby m'n beroep maakte. Maar ik heb er heel veel plezier in gehad."

Omdat Paulusma zijn weerbulletin vanaf verschillende buitenlocaties presenteerde, kwam hij bekend te staan als de weerman van het volk. De beste herinneringen koestert hij aan zijn presentatie tijdens de Elfstedentocht van 1997 en een editie van de Zwarte Cross, waarbij het kwik steeg tot dertig graden en Jovink & the Voederbietels tijdens het bulletin te horen waren.

Omroep Max

Afgelopen maand reisde Paulusma door het land om afscheid te nemen. Vanavond staat hij voor het laatst in Leeuwarden. Voor hem een voor de hand liggende plek: "Het is vanuit Friesland opgekomen, door de Elfstedenkoorts ben ik doorgebroken."

Vanavond is Piets Weerbericht voor het laatst te zien bij SBS, in het nieuwe jaar maakt Paulusma zijn rentree bij Omroep Max.

Bekijk een aflevering van Piets Weerbericht uit 1996