Wekdienst 30/12: Van Gerwen in halve finale en laatste keer Piet Paulusma op SBS

Ga je op pad? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden en files en de situatie op het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Piet Paulusma presenteert bij SBS zijn laatste weerbericht. Paulusma nam de presentatie van het weer in 1996 op zich en werd bekend met de kreet "Oant moarn!", oftewel: Fries voor "tot morgen". Na 23 jaar dienst neemt de weerman vanavond afscheid in Leeuwarden.

Michael van Gerwen staat in de halve finale van het WK darts in Londen. Het is de zevende keer in acht jaar dat hij dit haalt.

Wat heb je gemist?

Nederland werd in jaren 10 drukker, rijker en ouder. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek over de jaren 10. De bevolking is tussen 2010 en nu gegroeid met ruim 700.000 mensen, tot 17,3 miljoen. Migratie was de belangrijkste reden voor die groei. Ook worden we gemiddeld iets ouder dan tien jaar geleden: in 2010 was 15 procent van de bevolking 65 jaar of ouder, inmiddels is dat 19 procent.

Ander nieuws uit de nacht:

Ziekenhuizen-cao een feit na instemming bonden: de leden van de FNV zijn het eens met het onderhandelingsakkoord voor de cao voor ziekenhuispersoneel. Deze geldt voor ongeveer 200.00 zorgmedewerkers.

Chinese arts die knoeide met embryo's moet de gevangenis in: de man die vorig jaar twee genetisch gemodificeerde baby's op de wereld heeft gezet, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar en een geldboete. Het aanpassen van dna is in de wetenschap zeer controversieel.

Man opent vuur in kerk Texas, kerkgangers schieten hem dood: bij de schietpartij in het gebedshuis zijn zeker drie mensen om het leven gekomen, onder wie de schutter.

En dan nog even dit:

Aan het einde van het jaar blikt de NOS.nl met vijf hoofdrolspelers terug op 2019. Vandaag: Sarina Wiegman, de eerste bondscoach in de geschiedenis die met het Nederlandse vrouwenvoetbalteam de WK-finale wist te bereiken. Lees hier haar hele verhaal.