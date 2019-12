Ziekenhuizen-cao een feit na instemming bonden

De leden van vakbond FNV hebben in grote meerderheid ja gezegd tegen het onderhandelingsakkoord voor de cao voor ziekenhuispersoneel. Zo'n 88 procent van de mensen die hun stem uitbrachten, stemde voor. De ziekenhuizen-cao geldt voor 200.000 medewerkers.

Werkgevers en werknemers bereikten het onderhandelingsakkoord op 14 december, maar moesten het nog voorleggen aan de achterbannen. Ziekenhuisorganisatie NVZ gaf vervolgens groen licht.

Nu de FNV als grootste van de vakbonden ook met het akkoord heeft ingestemd, is de nieuwe cao praktisch een feit. Bij de kleinere bond CNV kan vandaag nog worden gestemd, maar nu al is duidelijk dat ook daar een meerderheid van de achterban zijn zegen geeft aan de deal.

Stakingen

De cao voor ziekenhuispersoneel liep af op 31 maart 2019. Sinds begin deze zomer waren er talloze acties in de ziekenhuizen, met als hoogtepunt de eerste landelijke ziekenhuisstaking op 20 november. Hier legden volgens de FNV 150.000 medewerkers op 119 locaties gedurende 24 uur niet-spoedeisende werkzaamheden neer.

Ziekenhuismedewerkers krijgen in de nieuwe cao een loonsverhoging van 8 procent in twee jaar tijd. Daarnaast krijgen ze een eenmalige uitkering van 1200 euro, gaan de salarissen voor leerlingen en stagiairs omhoog en wordt de vergoeding voor onregelmatigheid hoger.

De nieuwe cao kost de branche zo'n 200 miljoen euro extra. NVZ-voorzitter Ad Melkert rekent op een bijdrage van de zorgverzekeraars en de overheid.

Luid en duidelijk

Elise Merlijn, onderhandelaar van de FNV, is blij met het resultaat. "Maar we zijn er nog niet. Wij vonden het belangrijk dat de ziekenhuismedewerkers die maandenlang actie hebben gevoerd voor deze cao, zich kunnen vinden in het eindresultaat. Zij hebben zich nu met een luid en duidelijk ja uitgesproken voor dit akkoord."

Ze zegt haar ogen niet te sluiten voor de mensen die niet positief zijn. "Deze reacties nemen wij mee naar volgende onderhandelingen."

Beter gewaardeerd

Ook bij het CNV staat een meerderheid dus achter de deal. "Medewerkers zien dit akkoord als de blijk van waardering waar zij al een tijd op wachten", zegt CNV-onderhandelaar Joost Veldt. "De afspraken om de werkdruk te beperken zijn daarin heel belangrijk. In de nieuwe cao staan afspraken om onregelmatig werken beter te belonen en wie binnen drie dagen een extra dienst moet draaien, krijgt hiervoor een overwerkvergoeding."

Volgens het CNV komen die extra oproepen veel voor, met name in de beroepen waar tekorten zijn. Veldt: "Het is goed dat de flexibiliteit nu ook beter gewaardeerd wordt."