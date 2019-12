Vermist Servisch meisje terecht, klopjacht op ontvoerder gaat door

Een meisje van 12 dat in Servië anderhalve week vermist was na een mogelijke ontvoering door een veroordeelde pedoseksueel, is levend teruggevonden. De verdachte is nog altijd spoorloos.

De zaak houdt Servië in zijn greep sinds het meisje vermist raakte, tien dagen geleden. Al direct werd vermoed dat een 46-jarige man haar had ontvoerd. Honderden politieagenten en vrijwilligers zijn bezig met een klopjacht, waarbij speurhonden en helikopters worden ingezet.

De verdachte zat eerder een celstraf van twaalf jaar uit voor verkrachting van een meisje van 12 en poging tot verkrachting van een ander kind. Hij kwam vorig jaar vrij, maar daarna zat hij nog eens vijf maanden vast voor het lastigvallen van vrouwen op sociale media.

De politie heeft niet bekendgemaakt onder welke omstandigheden het ontvoerde meisje is teruggevonden. Ze is naar een ziekenhuis in de zuidelijke stad Nis gebracht. Volgens minister Stefanovic van Binnenlandse Zaken gaat de klopjacht op de ontvoerder verder.