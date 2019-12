Man opent vuur in kerk Texas, kerkgangers schieten hem dood

Een schietpartij in een kerk in Texas heeft zeker twee levens geëist. Een man opende het vuur tijdens een dienst, waarop meerdere kerkgangers opstonden, een vuurwapen trokken en de man neerschoten. Hij is een van de twee doden.

De schietpartij was in een kerk niet ver van de stad Fort Worth. Op beelden van een livestream is te zien hoe een aan de zijkant staande man op anderen afloopt en begint te schieten. Vervolgens lopen meerdere kerkgangers met een vuurwapen op de schutter af en schakelen ze hem uit.

Behalve de schutter kwam een mannelijke kerkganger om het leven. Eén persoon is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en twee mensen raakten lichtgewond toen ze in paniek wegdoken en hun hoofd stootten tegen de kerkbanken.

Over het motief van de schutter en de identiteit van de betrokkenen is nog niets duidelijk. "Vandaag liep het kwaad bij ons binnen", zegt de regionale sheriff tegen de Fort Worth Star-Telegram. "Gelukkig stonden goede mensen op en maakten ze er een einde aan voordat het erger werd."