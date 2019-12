Poetin dankt Trump voor tip die 'aanslag' in Sint-Petersburg verijdelde

De Russische president Poetin heeft zijn Amerikaanse ambtgenoot Trump in een telefoongesprek persoonlijk bedankt voor een tip, die volgens de Russen heeft geleid tot het verijdelen van een aanslag in Sint-Petersburg.

Dankzij de informatie vanuit Washington kon de Russische geheime dienst FSB vrijdag twee Russen aanhouden. Zij wilden rond de jaarwisseling toeslaan, schrijven Russische media.

Verdere details ontbreken. Het Kremlin wil alleen bevestigen dat Poetin dus met Trump heeft gebeld om zijn dank over te brengen.

Eerder bedankje

De afgelopen jaren botste de VS geregeld met Rusland over de oorlogen in Syrië en Oost-Oekraïne en over de inmenging van Rusland in de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016.

Toch lijken die incidenten de persoonlijke band tussen Trump en Poetin niet te raken. Twee jaar geleden dankte Poetin de Amerikanen ook al voor een tip waardoor volgens hem een bomaanslag op een kathedraal in Sint-Petersburg in de kiem gesmoord kon worden.