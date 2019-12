Gamestreamer haalt ruim 8000 euro op voor kinderziekenhuis

De actie van gisteren was een vervolg op een soortgelijk initiatief van een jaar geleden, toen met Save the Children als goed doel. Het idee voor de actie kwam toen spontaan, legt Morrog uit, omdat hij iets "terug wilde geven".

Het einde van het jaar, als veel mensen genieten van de feestdagen, is volgens hem een goed moment om even stil te staan bij degenen die het minder hebben. "En ik wilde sowieso iets doen met kinderen. Veel van mijn kijkers zijn jongvolwassenen."

Hele toffe dingen

Met een opbrengst van 3750 euro - bijna twee keer het streefbedrag - was de doneeractie van vorig jaar meteen een flink succes. Hij besloot het initiatief daarom te herhalen, maar dan met een ander goed doel.

Morrog: "Ik wilde het wat dichter bij huis zoeken en zo kwam ik uit bij het Emma Kinderziekenhuis. Zij doen echt hele toffe dingen, hebben bijvoorbeeld een eigen theater en schooltje. Vervolgens heb ik contact met ze gezocht en ze waren meteen enthousiast."

Persoonlijke verhalen

Volgens Morrog toont de doneeractie dat de gamewereld socialer is dan vaak wordt gedacht. "Want gisteren hebben we met zo'n 1000 kijkers toch iets heel moois teruggedaan voor de samenleving", zegt hij. "Mensen deelden op een bepaald moment ook persoonlijke verhalen over kinderen die in het ziekenhuis hebben gelegen. Het werd af en toe best emotioneel tijdens de stream."

Het ingezamelde bedrag wordt besteed in overleg met het Emma Kinderziekenhuis. Hoogstwaarschijnlijk gaat een deel op aan games en draagbare spelcomputers, zodat de zieke kinderen in bed kunnen gamen.

"Ik ben toevallig vandaag alvast naar een winkel geweest. Het is denk ik wel handig ze voor te bereiden op zo'n bestelling. In januari gaan we alles regelen", zegt Morrog lachend. Daarna gaat hij nadenken over een nieuwe actie. "Want deze traditie gaan we volgend jaar zeker voortzetten."