Pauselijke onderscheiding voor koster uit Friesland: 'Ik ben beduusd'

Een koster uit Leeuwarden heeft een pauselijke onderscheiding gekregen voor het werk dat hij voor de katholieke kerk doet. De 78-jarige Cor Kuijpers is al tientallen jaren betrokken bij de kerk. De onderscheiding die hij kreeg, is het hoogste ereteken dat een leek kan krijgen van de paus.

De pauselijke onderscheiding, de Pro Ecclesia et Pontifice, wordt in Nederland bijna niet meer uitgereikt. Toch hebben de pastoors en beheerders van de Dominicuskerk het bisdom Groningen-Leeuwarden zover gekregen om een verzoek in te dienen in Rome.

De medaille wordt alleen uitgereikt aan katholieke gelovigen die ten minste 45 jaar oud zijn en zich zeker 25 jaar verdienstelijk hebben gemaakt voor het geloof. Hij kan niet worden toegekend aan mensen die in loondienst zijn bij de kerk.