Nieuw gebouw voor afgebrande voedsel- en kledingbank in Woudenberg

De Voedsel- en Kledingbank Woudenberg, die door een brand dit weekend zonder onderdak kwam te zitten, heeft een nieuw tijdelijk pand gevonden. Vanaf morgen kunnen mensen er weer spullen en eten ophalen.

Door de felle brand werd het pand volledig verwoest. In het gebouw lagen etenswaren, kleding en andere dingen die waren ingezameld voor mensen met een laag inkomen. "Tranen schieten je in de ogen", zei Jacco van den Essenburg van de stichting Burgerinitiatief Woudenberg gisteren bij RTV Utrecht. "Het is een catastrofe dat we onze mensen nu geen eten kunnen geven."

Mensen die naar de voedsel- en kledingbank gaan, hebben net te veel inkomen om in aanmerking te komen voor de reguliere Voedselbank. De stichting helpt bijna vijfhonderd gezinnen in de regio.

Sprakeloos

In een Facebookbericht wordt iedereen bedankt voor de steun na de brand. "Wij zijn sprakeloos van wat dit teweeg heeft gebracht. Onze dank is groot."

De oorzaak van de brand is onbekend. Het is niet duidelijk hoe lang de voedsel- en kledingbank in het nieuwe gebouw kan blijven zitten.