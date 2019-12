Column Peter Heerschop na tramaanslag Utrecht is radiomoment van het jaar

De radiocolumn van cabaretier Peter Heerschop over de tramaanslag in Utrecht is het radiomoment van het jaar. De jury vond zijn emotionele column op Radio 538 het indrukwekkendst, is bekendgemaakt in het radioprogramma De Perstribune van Omroep MAX.

In de column spreekt Heerschop zijn woede en verdriet uit over de aanslag op de tram, in maart dit jaar.

"Columns zijn er genoeg op de radio, maar ze maken niet allemaal evenveel los. Maar deze column van Heerschop doet dat wel. Veel mensen hebben met kippenvel naar de radio zitten luisteren", zei juryvoorzitter Ron Vergouwen.