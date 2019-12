Dode bij schietpartij in huis Schiedam, mogelijk nog een slachtoffer

In een woning in Schiedam is gisteravond een man doodgeschoten. Uit onderzoek is gebleken dat er mogelijk ook iemand gewond is geraakt, heeft de politie vandaag laten weten. Over de achtergrond van het schietincident is nog niet bekend.

Rond 19.30 uur hoorden getuigen schoten in een woning aan de Boomgaardstraat. Toen de politie aankwam, vonden ze een zwaargewonde man. Hij werd nog gereanimeerd, maar overleed toch.

Andere agenten zijn tegelijkertijd in de buurt begonnen met een sporenonderzoek, meldt Rijnmond. Daarbij is bloed gevonden. De politie denkt daarom dat er nog iemand gewond is geraakt bij de schietpartij. Die persoon zou, mogelijk met hulp van anderen, de woning hebben kunnen verlaten. Er is nog veel onduidelijk omdat het slachtoffer niet is gevonden.