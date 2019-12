83-jarige vrouw bestolen van 60.000 euro aan sieraden

Een 83-jarige vrouw uit Capelle aan den IJssel is gisteren beroofd van sieraden, die bij elkaar zo'n 60.000 euro waard zijn. De dieven, een man en een vrouw, kwamen het huis van de vrouw binnen met een babbeltruc. Zij zijn na de diefstal spoorloos verdwenen.

Een van de dieven stond gistermiddag rond 16.00 uur met de vrouw in de lift van het appartementencomplex waar zij woont. Hij vertelde haar dat hij in het gebouw bezig was met de waterleiding.

Toen de vrouw terug was gekeerd in haar appartement, werd er aangebeld. Voor de deur stond dezelfde man. Hij zei dat hij bezig was met de leiding van de buren en vroeg of hij ook de leidingen in het huis van de vrouw mocht controleren. De vrouw liet hem en een vrouw die bij hem was, binnen.

Genadeloos en laf

De bewoonster liep met de man mee naar de badkamer om de kraan te laten controleren. Op dat moment ging de vrouw vermoedelijk de slaapkamer binnen, "om daar genadeloos, laf en zonder enig berouw toe te slaan", schrijft de politie. Toen het duo weg was, bleken de sieraden van het slachtoffer weg te zijn.

Agenten hebben een buurtonderzoek gedaan, maar vooralsnog zonder resultaat, meldt Rijnmond. De politie hoopt in contact te komen met mensen die meer weten.