Oekraïne en rebellen in het oosten ruilen gevangenen uit

Het is niet de eerste keer dat beide partijen gevangenen uitwisselen. Voor het laatst gebeurde dat in december 2017.

In september werden weliswaar ook tientallen gevangenen uitgeruild, maar dat was tussen Rusland en Oekraïne. Een van de gevangenen die toen naar Rusland terugkeerden, was de MH17-verdachte Vladimir Tsemach, tot verontwaardiging van Nederland.