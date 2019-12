Kunstmatige sneeuw moet alsnog wintersfeer brengen in Moskou

Het is in Moskou de afgelopen tijd ongekend warm voor de tijd van het jaar. Volgens meteorologen is het zelfs de warmste winter sinds 1880. Normaal is de stad in deze tijd bedekt door een flinke laag sneeuw, maar die lijkt voorlopig niet te vallen. En dus heeft het stadsbestuur van de Russische hoofdstad iets bedacht om toch een winters sfeertje te creëren tijdens Oud en Nieuw: kunstmatige sneeuw.

Die werd eerder deze week verspreid bij een kerstmarkt in het Zaryadye-park, vlak bij het Rode Plein, maar ook op andere locaties in het centrum van de stad.

De kerstmarkt heeft nu toch een winters tintje: