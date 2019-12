Wilders' cartoonwedstrijd na een paar uur alweer voorbij

In een toelichting aan de NOS schrijft Wilders dat hij het punt wilde maken dat een Pakistaanse geestelijke die twee fatwa's uitsprak om hem te vermoorden daarmee wegkomt, omdat Pakistan hem met rust laat en er nauwelijks Nederlandse druk is.

Het gaat om de radicale prediker en politicus Khadim Hussain Rizvi, die in Pakistan destijds protesten tegen de cartoonwedstrijd organiseerde en Wilders met onthoofding zou hebben bedreigd. Het Nederlandse kabinet doet volgens Wilders te weinig om Pakistan onder druk te zetten.

Wilders denkt dat hij zijn punt nu heeft gemaakt. "Een groot deel van de wereld weet nu dat we dus niet vechten voor onze vrijheid van meningsuiting, want het bericht over de contest ging binnen een paar uur via het ANP, Reuters en andere persbureaus de hele wereld over."

Hij voegt eraan toe dat de winnende tekening al eerder was ingestuurd en dat de winnaar begrijpelijkerwijs anoniem wil blijven. De winnaar kan rekenen op de toegezegde 10.000 dollar.

Anderhalf jaar geleden nam Wilders het initiatief voor de cartoonwedstrijd, die hij na bedreigingen afblies. Gisteren heropende hij hem.