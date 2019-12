Vijf mensen neergestoken in huis rabbi bij New York, verdachte opgepakt

De aanslag vond plaats in Monsey, in Rockland County, 50 kilometer ten noorden van New York City. Eenderde van de bevolking van Rockland County is joods, onder wie vele chassieden. Het chassidisme is een ultraorthodoxe stroming binnen het jodendom.

Vrijdag maakte de New Yorkse politie na een serie antisemitische incidenten bekend extra te patrouilleren in joodse wijken en bij synagoges. Diezelfde vrijdag nog sloeg een vrouw drie andere vrouwen in het gezicht omdat ze dacht dat ze joods waren.