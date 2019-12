Bij een crash met een klein vliegtuig in het noorden van Frankrijk is de Belgische piloot omgekomen. De man van ongeveer 60 jaar was net opgestegen vanaf een vliegveld bij Valenciennes.

Het toestel, een replica van een Fokker-jachtvliegtuig uit de Eerste Wereldoorlog, stortte neer nabij de landingsbaan. De Belg was de enige aan boord en was op slag dood.

De oorzaak van de crash is niet duidelijk.