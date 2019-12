'Turkije stuurt twee Syriëgangers terug naar Nederland'

Turkije heeft twee Nederlandse Syriëgangers op het vliegtuig gezet naar Nederland. Dat meldt het Turkse persbureau Anadolu op basis van een persbericht van het Turkse ministerie van Binnenlandse Zaken.

Volgens Turkije gaat het om twee "terroristen", zonder te schrijven bij welke groepering de twee zich hadden aangesloten.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken en het Openbaar Ministerie komen later vanavond met een reactie.

In november stuurde Turkije ook al twee Syriëgangers terug naar Nederland. Toen ging het om twee IS-vrouwen. Een van de vrouwen had zich eind oktober gemeld bij de Nederlandse ambassade in Ankara. De ander was in januari 2018 aangehouden in Turkije.

Sinds 11 november heeft Turkije al 110 buitenlandse Syriëgangers teruggestuurd naar hun geboortelanden, meldt Anadolu.