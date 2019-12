Opnieuw onrustige dag in Parijs vanwege aanhoudende demonstraties

In Parijs is het wederom tot confrontaties gekomen tussen gele hesjes, stakers en de politie. Er werden onder meer brandjes gesticht in het centrum van de stad en barricades opgeworpen.

Bij de schermutselingen verloor gele hesjes-voorman Jerome Rodrigues zijn glazen oog. Eerder dit jaar raakte hij bij een ander protest al zwaargewond aan datzelfde rechteroog.

Rodrigues legt uit hoe hij zijn oog kon verliezen: