Stikstofvrij bouwen pal naast een natuurgebied: in Doorwerth lukt het

Het uitgeven van vergunningen in de bouw moet komend jaar eindelijk weer op gang komen. Dat is het doel van de stikstofnoodwet die vorige week in de Eerste Kamer behandeld werd. De vergunningverlening ligt al maandenlang stil. Maar volgens vooruitstrevende ondernemers in de bouw is er ook een andere oplossing: stikstofvrij bouwen.

Grote bouwondernemingen gebruiken nu vooral materialen als beton en steen. Ook wordt er nog maar weinig geïnvesteerd in elektrische machines. Maar door gebruik van hout en elektrische hijskranen kan er stikstofarm of zelfs stikstofvrij gebouwd worden, stellen twee ondernemers die in Doorwerth een stikstofvrij project hebben gedaan. Hierdoor was het voor hen veel makkelijker om een vergunning te krijgen.