Lidl roept brie terug om poepbacterie

Supermarktketen Lidl roept een specifieke partij brie terug omdat de E. coli-bacterie in de kaas is aangetroffen. Die bacterie, beter bekend als de poepbacterie, kan voedselvergiftiging en diarree veroorzaken. Mensen met een zwak immuunsysteem, zoals kleine kinderen en senioren, kunnen ernstiger ziek worden. De supermarkt raadt mensen af om de kaas te eten.

Het gaat om Milbona Selection Brie de Nangis met een houdbaarheidsdatum van 19 of 20 januari. Het is een kleine partij, die niet in alle winkels is verkocht, zegt een woordvoerder, maar uit voorzorg kunnen mensen het product terugbrengen. Ze krijgen dan hun aankoopbedrag terug.

De Duitse producent Jermi Käsewerk ontdekte de bacterie bij een eigen controle. Ook in Duitsland is de brie teruggeroepen.

Op de site van Lidl staan meer details over het teruggeroepen product.