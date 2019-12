Actrice Sue Lyon (73) die 'Lolita' speelde overleden

De Amerikaanse actrice Sue Lyon die de hoofdrol speelde in de film Lolita uit 1962, is overleden. Lyon werd 73 jaar. Een vriend van haar zegt tegen The New York Times dat Lyons gezondheid al een tijd achteruit ging, maar een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt.

Lolita is de verfilming van de gelijknamige, geruchtmakende roman van de Russisch-Amerikaanse schrijver Vladimir Nabokov over een man van middelbare leeftijd die verliefd wordt op een meisje van 12.

In de film van regisseur Stanley Kubrick, die ook het nodige stof deed opwaaien, is het meisje waar het om draait, Dolores Haze, 15 jaar. Lyon was 14 toen ze de rol vertolkte.

Na Lolita speelde Lyon in meer films en televisieseries, maar ze werd haar leven lang geassocieerd met haar rol in Lolita.

Lyon trouwde vijf keer, ze kreeg een dochter.