Zo leeft een asielzoeker: wachten, Nederlands leren en zonder enige afleiding

Per persoon krijg je als asielzoeker 30 euro per week om van te leven. Ook krijgen ze één maaltijd per dag in de opvang, tussen 17.00 en 18.00 uur. "Dan staat hier een lange wachtrij", wijst Jawed naar een ruimte vooraan op het terrein.

Per dag staat er een gerecht op het menu. "Het is take it or leave it". De rest van hun eten en drinken kopen Jawad en Noor bij de supermarkt in Gilze. De prijs van de busrit daarheen is 3 euro per persoon.

"Koken kan niet, want dat is verboden op de kamer." Jawad en Noor Darwish wonen in een ruimte van zo'n twintig vierkante meter. Op de vloer ligt blauw linoleum. "Gordijnen hebben we niet. Dus soms hangen we lakens voor het raam." In de hoek van de kamer staan twee eenpersoonsbedden tegen elkaar aan. Het dekbed hebben ze bij de Action gekocht, omdat de deken die ze kregen te dun was voor de winter.

Muziekruimte

"Na middernacht gaat de verwarming uit." In het midden van de kamer staat een tafeltje met vier stoeltjes. Verder beschikken ze over een metalen kast en een wastafel met een spiegel. De woning waarin ze een kamer hebben delen ze met vier gezinnen. Met zijn allen delen ze een douche en een wc.

Op het terrein zijn wel voorzieningen. Zo is er bijvoorbeeld een muziekruimte. "Maar die is maar twee uur per week open. Ik speel de ud [een soort gitaar, red.] en zou liever hebben dat hij dagelijks open is. Als ik met anderen muziek maak op onze kamer dan geeft dat al snel overlast."