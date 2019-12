Op vuurwerkjacht in Duitsland: het lijkt wel oorlog bij de Lidl

Nederlanders zijn vandaag massaal de grens overgegaan om in Duitsland vuurwerk te kopen. Nederlandse vuurwerkverkopers lopen naar schatting 15 procent van de omzet mis door het vuurwerktoerisme bij de oosterburen.

In tegenstelling tot hier is het vuurwerk in Duitsland gewoon in de supermarkt te koop. Er gelden minder stringente veiligheidseisen en veel vuurwerk is beduidend goedkoper dan in Nederland.

"Het lijkt wel oorlog", meldt een verslaggever van RTV Oost over de situatie bij de Lidl in Gronau. Er staan lange rijen voor de kassa's. Ook bij de andere supermarkten in het Duitse grensstadje vlakbij Oldenzaal puilen de winkels uit met klanten die de schappen met vuurwerkdozen leeghalen. Er staan zelfs mensen bij opslagruimten van supermarkten waar de winkelschappen al leeg zijn.

Tweetalige bordjes

Het beeld is bij bijna elke Duitse supermarkt in de grensstreek met Nederland hetzelfde. Ook in het veel noordelijker gelegen Bunde of in Kranenburg bij Nijmegen staan de parkeerterreinen bomvol met Nederlandse kentekens.

De bordjes in de winkels zijn tweetalig. Bij de uitgang duwen Nederlanders hun volgeladen wagentjes naar hun auto op het parkeerterrein.