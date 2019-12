Opgestapte Labour-politicus noemt partij wreed en vijandig

De Britse Labour Party is wreed en vijandig, zegt de voormalig plaatsvervanger van Labourleider Jeremy Corbyn in een interview in de Britse krant The Guardian. "Wreedheid en vijandigheid zijn echt aan de orde van de dag", zegt Tom Watson, die in november opstapte.

Als voorbeeld noemt hij een doodsbedreiging aan zijn adres die bij de partij was binnengekomen. Labour had daarvan aangifte gedaan bij de politie, maar de bedreiging verzwegen voor Watson. Kort daarop besloot hij de partij te verlaten.

Volgens Watson viel de partij uiteen in facties, trokken partijleden elkaars motieven in twijfel en werden fractieleden "van binnenuit als de vijand aangemerkt". "Op zichzelf ga je ermee om en zijn ze een normaal onderdeel van het leven. Combineer ze en de draaglast wordt extreem zwaar."

Vertrouwen verloren

Watson had grote moeite met de koers van Corbyn en verzette zich onder meer tegen diens wens een tweede brexitreferendum te houden. Corbyn kondigde na de nederlaag van Labour bij de verkiezingen van 12 december aan dat hij vertrekt als er een opvolger voor hem is.

Volgens Watson had Corbyn al een paar jaar geleden op moeten stappen, toen hij het vertrouwen van partijgenoten in het parlement was verloren.