Politie lost schoten bij aanhouding snelheidsduivel Berkel-Enschot

Met de nodige moeite heeft de Brabantse politie vanmiddag een automobilist aangehouden die met hoge snelheid tussen Tilburg en Berkel-Enschot reed.

De politie zette onder meer een helikopter in om de man te achterhalen en loste waarschuwingsschoten toen de bestuurder ervandoor dreigde te gaan.

Onverminderde snelheid

"De man reed 180 tot 200 kilometer per uur", zegt een politiewoordvoerster bij Omroep Brabant. De rijstijl van de bestuurder viel al op in Tilburg, vanwaar hij met hoge snelheid in de richting van Kaatsheuvel reed. Daar negeerde hij een stopteken van de politie en jakkerde hij over een binnenweg verder in de richting van Berkel-Enschot. Ter plaatse gelden maximumsnelheden van 50, 60 en 80 kilometer per uur.

De politie zette niet alleen met auto's maar ook vanuit de lucht de achtervolging in. "Een helikopter was toevallig in de buurt", zegt de woordvoerster. Op de Hoolstraat in Berkel-Enschot kon de snelheidsduivel tot stilstand worden gebracht.

Waarschuwingsschoten

De bestuurder stapte uit en probeerde weg te rennen, waarop agenten waarschuwingsschoten losten. De man is aangehouden en meegenomen naar het bureau. Hij bleek ook een grote hoeveelheid contant geld bij zich te hebben. Volgens de woordvoerster wordt nader onderzoek naar de man ingesteld.