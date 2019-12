20 lichamen geborgen na scheepsbrand Congo door sigaret in machinekamer

Na een brand op een veerboot in de Democratische Republiek Congo zijn de lichamen van twintig slachtoffers geborgen. Meerdere mensen raakten gewond en een onbekend aantal opvarenden is nog vermist.

De veerboot met tientallen opvarenden brandde in de nacht van maandag op dinsdag uit. Volgens de Congolese autoriteiten werd het vuur veroorzaakt doordat een medewerker een sigaret opstak in de machinekamer, terwijl collega's de brandstoftanks bijvulden.

De veerboot voer over de Kasaï-rivier in de buurt van de stad Tshikapa, in het midden van Congo.