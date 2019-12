Meisje overlijdt na woningbrand Muiden

Een tienermeisje dat dinsdagochtend zwaargewond raakte bij een woningbrand in Muiden is overleden.

"Echt afschuwelijk nieuws", reageert burgemeester Han ter Heegde op Facebook. "Ik wens de familie van het slachtoffer alle sterkte toe."

Bij de woningbrand werden twee andere tieners gered. Een overbuurman hielp ze om naar buiten te komen. Even later werd het meisje door de brandweer naar buiten gebracht. Ze werd op straat langdurig gereanimeerd. De leeftijd van het meisje is niet bekendgemaakt. Haar ouders waren op het moment van de brand niet thuis.

Geen sprake van brandstichting

De brand in het hart van het middeleeuwse stadje had grote impact op de hulpverleners. De brandweer riep een speciaal team op om psychische bijstand te verlenen.

Over de oorzaak van de brand in Muiden is niets bekend. Uit een eerste onderzoek is gebleken dat van brandstichting geen sprake was, zegt een politiewoordvoerder bij NH Nieuws.