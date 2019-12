Onderzoeksraad helpt in Kazachstan bij onderzoek naar vliegramp

Twee medewerkers van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) helpen in Kazachstan bij het onderzoek naar de vliegramp van gisteren. De Nederlanders zijn uitgenodigd omdat het Fokker 100-toestel, dat kort na het opstijgen neerstortte, in Nederland is gebouwd.

"We denken dat we met onze kennis en ervaring een bijdrage kunnen leveren aan het onderzoek", zegt een woordvoerder. Wat het tweetal precies gaat doen, is nog onbekend. "Misschien ter plaatse, misschien technisch onderzoek. Dat gaat in onderling overleg."

Dit zijn de eerste beelden die vlak na de crash werden gemaakt: