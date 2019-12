41 massamoorden in VS dit jaar; hoogste aantal sinds begin tellingen

In de Verenigde Staten zijn dit jaar 41 massamoorden gepleegd, blijkt uit een telling van onder meer persbureau AP. Dat is het hoogste aantal sinds de eerste onderzoeken hiernaar in de jaren 70 begonnen. Het vorige record, 38, stamt uit 2006.

Bij de telling van AP, de krant USA Today en de Northeast University werd gekeken naar moorden met minstens vier doden, exclusief de dader.

De massamoorden kostten dit jaar aan in totaal 211 mensen het leven. Alleen in 2017 was dat met 224 slachtoffers hoger. Die piek werd vooral veroorzaakt door de aanslag op een countryfestival in Las Vegas, waarbij een schutter vanuit zijn hotelkamer 58 bezoekers doodschoot.

'Tijdperk van massamoorden'

Criminoloog James Densley noemt de uitkomst van de telling opvallend. "Zeker omdat het aantal massamoorden stijgt in een periode waarin het totale aantal moorden daalt." Hij spreekt van een "tijdperk van massamoorden", die een bijproduct zijn van een "periode van woede en frustratie".

Bij 33 van de 41 massamoorden gebruikte de dader een vuurwapen. Andere gebruikte wapens waren messen en bijlen. In twee gevallen stak de moordenaar een camper of (sta)caravan met daarin de slachtoffer in brand.

Familieleden of collega's

Uit de telling blijkt dat de meeste massamoordenaars hun slachtoffers kenden. In veel gevallen ging het om familieruzies en drugs- of bendegeweld. Ook waren er gevallen waarbij mensen hun woede uitten op collega's of familieleden. Verder bleef het motief vaak onduidelijk.

Opvallend is dat de meeste massamoorden in de VS nauwelijks landelijke media-aandacht kregen. Volgens AP komt dat doordat slechts negen moorden op straat werden gepleegd. De meeste massamoorden waren bij mensen thuis, op het werk of in horecagelegenheden.