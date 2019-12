Opnieuw blazer met steekvlam bij chemiebedrijf Farmsum

Voor de derde keer deze maand is vanochtend een stofexplosie ontstaan bij chemisch bedrijf ESD-SIC in Farmsum, bij Delfzijl.

Het was een 'blazer' van categorie 5, de hoogste categorie. De vezels die met zo'n stofexplosie meekomen, kunnen kankerverwekkend zijn, stelt de Gezondheidsraad.

In totaal zijn bij ESD-SIC dit jaar 52 stofexplosies geregistreerd dit jaar, waarvan drie in de hoogste categorie. Op 7 augustus waren er zelfs drie blazers binnen een paar uur. Het bedrijf onderzoekt waardoor er zo vaak blazers ontstaan. "Daar hebben we meer tijd voor nodig", zegt directeur Richard Middel bij RTV Noord. "Dat moet je analyseren."

Ook een steekvlam zichtbaar

ESD-SIC produceert siliciumcarbide. Dat is een harde steensoort die wordt toegepast in schuurpapier en dieselroetfilters. De buitenovens waarin het spul wordt gemaakt, zijn afgedekt met plastic folie. Als de druk daaronder te hoog wordt, knapt het plastic en ontstaat een grote stofwolk. Vanochtend om 8.00 uur was ook duidelijk een steekvlam zichtbaar.

Door de blazers kwam het bedrijf eerder dit jaar in opspraak. In november weigerde de provincie Groningen een vergunningaanvraag in behandeling te nemen. ESD-SIC zou te weinig informatie geven hoe het de uitstoot van siliciumcarbide wilde beperken. "We hebben twee keer gevraagd om een aanvulling. Ook de tweede keer gaf het bedrijf onvoldoende informatie', zei gedeputeerde Tjeerd van Dekken toen. Hij wilde onder meer weten waarom de ovens niet overkapt kunnen worden.

Mooie boodschap vlak voor de feestdagen

Het bedrijf spande een kort geding aan. Op 19 december besloot de rechter dat ESD-SIC alsnog de kans krijgt om een nieuwe vergunning aan te vragen. Daarbij speelde mee dat het bedrijf zonder vergunning moet sluiten en honderd werknemers hun baan verliezen. "Dit is een mooie boodschap zo vlak voor de feestdagen", reageerde directeur Middel. Of inmiddels een nieuwe vergunningaanvraag wordt voorbereid, is onbekend.