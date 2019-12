Uitgedroogde koala klimt op racefiets om dorst te lessen

In Australië heeft een wielrenster vastgelegd hoe een dorstige koala op haar fiets klimt en water uit een bidon drinkt. "We hebben door de jaren heen honderden koala's gezien, maar dit hebben we een koala nog nooit zien doen", zei de fietsster tegen 7news.com.

Anna Heusler reed afgelopen vrijdag, toen het 40 graden was, met een groep andere wielrenners door de heuvels bij Adelaide. Op de terugweg richting de stad kwamen ze de koala tegen, die midden op de weg zat. "Toen zijn we natuurlijk gestopt om hem te verplaatsen. Ik stopte mijn fiets en toen kwam hij recht op me af. Terwijl ik hem water gaf, klom hij eigenlijk meteen op mijn fiets."

Wat er toen gebeurde, werd door een andere wielrenner gefilmd: