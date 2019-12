Van oorlogsmisdaden beschuldigde Navy Seal was duivels, zeggen collega's

Voor het proces had president Trump op Twitter aangekondigd dat hij Gallagher bij een veroordeling gratie zou verlenen. Na de rechtszaak werd hij door de marine in rang teruggezet. Trump herstelde hierop zijn rang en zei dat de zaak "vanaf het begin zeer slecht is behandeld".

De beelden die The New York Times heeft gepubliceerd zijn vertrouwelijke opnames van getuigenverklaringen van militairen uit de eenheid van Gallagher. Ze waren naar de politiedienst van de marine (NCIS) gestapt omdat ze vonden dat hun leider in Irak oorlogsmisdaden had gepleegd.

Ceremonie

In de opnames omschrijven drie Navy Seals hoe Gallagher de verdoofde IS-gevangene neerstak en het slachtoffer daarna in een geïmproviseerde ceremonie als een soort trofee behandelde. "Het schandelijkste dat ik ooit in mijn leven heb gezien", zegt een van de militairen.

Gallagher noemt de uitgelekte verklaringen van zijn voormalige ongeschikten "flagrante leugens". Eerder zei hij al dat de beschuldigingen kwamen van ontevreden mariniers die niet aan zijn hoge eisen konden voldoen.