Meer dan zestig doden bij aanslag met vrachtautobom in Mogadishu

De aanslag is niet opgeëist. Aanslagen in Somalië worden vaak gepleegd door de terreurbeweging al-Shabaab, die naar eigen zeggen banden heeft met al-Qaida.

Al-Shabaab wil een islamitische staat vestigen in Somalië. De beweging werd in 2011 door het regeringsleger verdreven uit Mogadishu, maar heeft nog delen van het platteland in handen en pleegt in de hoofdstad nog geregeld aanslagen. De grootste aanslag vond plaats op 14 oktober 2017, toen bij een aanslag met vrachtauto's meer dan 500 doden vielen.