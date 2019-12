Wekdienst 28/12: begin vuurwerkverkoop en tweede dag NK afstanden

Ga je op pad? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden en files en de situatie op het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Vanaf vandaag start de vuurwerkverkoop. Afsteken mag alleen op 31 december vanaf 18.00 uur tot 1 januari 2.00 uur.

En mensen die voorgaande jaren vreugdevuren bouwden in Scheveningen, organiseren als het donker wordt een fakkeloptocht langs plekken waar vroeger vreugdevuren waren.

Het is dag 2 van de NK afstanden. Om 15.15 uur kun je live inschakelen op NPO 1, NOS.nl, NPO Radio 1 of in de NOS-app. De vrouwen rijden de 500 en 3.000 meter en de mannen de 1.500 meter.

Wat heb je gemist?

Het is weer drukker geworden op de weg. De files op de Nederlandse wegen zijn dit jaar met 17 procent toegenomen vergeleken met 2018, blijkt uit de jaarlijkse filecijfers van de ANWB.

Niet alleen in de ochtend- en avondspits, maar ook overdag hadden weggebruikers meer oponthoud dan in 2018, gekeken naar de lengte en de duur van files. De filedruk buiten de spits steeg met bijna 40 procent in vergelijking met 2018. Er is meer asfalt bijgekomen de afgelopen jaren, maar dat was te weinig om het toenemend aantal weggebruikers te kunnen verwerken, concludeert de ANWB.

Het grootste knelpunt in de ochtendspits was de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. In de avondspits was de filedruk het grootst op de A27 van Utrecht naar Breda.

Ander nieuws uit de nacht:

Recorddrugsvangst in Uruguay: politie en marine vonden in de haven van Montevideo meer dan 4400 kilo cocaïne, verstopt in containers met sojameel. De lading zou naar Afrika worden verscheept. Tijdens het onderzoek vond de politie op een boerderij in het zuiden van Uruguay nog meer cocaïne. Er zijn zeker vier mensen opgepakt.

Zes lichamen gevonden bij helikopterwrak Hawaï: de inzittenden maakten donderdag een rondvlucht bij het eiland Kauai. Dat is onder toeristen populair vanwege de ongerepte natuur en diepe ravijnen. Er waren zeven mensen aan boord, de lichamen van zes mensen zijn gevonden.

Van Gerwen eenvoudig naar kwartfinales WK darts: de regerend wereldkampioen had het een set lastig met de Engelsman Stephen Bunting, maar won uiteindelijk toch met overduidelijke cijfers: 4-0. In de kwartfinales (zondag) speelt Van Gerwen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Steve Beaton en Darius Labanauskas.

En dan nog even dit:

Het stadsbestuur van Jakarta, de hoofdstad van Indonesië, kondigde dit jaar aan dat er meer fietspaden moeten komen. In 2019 is er 63 kilometer aan fietsrijbanen aangelegd en daar moet in 2020 nog eens 130 kilometer bij komen. Maar zijn die fietspaden wel nuttig, als de rest van het verkeer geen rekening houdt met fietsers?

Indonesië-correspondent Annemarie Kas nam de proef op de som: