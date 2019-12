Het was dit jaar opnieuw drukker op de weg (en niet alleen in de spits)

Het is weer drukker geworden op de weg. De files op de Nederlandse wegen zijn dit jaar met 17 procent toegenomen vergeleken met 2018, blijkt uit de jaarlijkse filecijfers van de ANWB.

Niet alleen in de ochtend- en avondspits, maar ook overdag hadden weggebruikers meer oponthoud dan in 2018, gekeken naar de lengte en de duur van files. De filedruk buiten de spits steeg met bijna 40 procent in vergelijking met 2018. Er is meer asfalt bijgekomen de afgelopen jaren, maar dat was te weinig om het toenemend aantal weggebruikers te kunnen verwerken, concludeert de ANWB.

Het grootste knelpunt in de ochtendspits was de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. In de avondspits was de filedruk het grootst op de A27 van Utrecht naar Breda.

Regen

Niet alleen het toenemende aanbod van verkeer had invloed op de filedruk, ook het weer speelde een rol. Zo zorgde regen in oktober en november voor een aantal uitzonderlijk drukke spitsen. Ook de werkzaamheden aan de Galecopperbrug op de A12 bij Utrecht veroorzaakten in oktober dagelijks lange files.

De drukste dag was volgens de ANWB op dinsdag 22 januari, toen sneeuw en regen voor enorme verkeershinder zorgden. De organisatie zag dit jaar extra hinder door kop-staartbotsingen in files.