Recorddrugsvangst in Uruguay: 4418 kilo cocaïne in beslag genomen

De Uruguayaanse politie en marine hebben een recordhoeveelheid cocaïne onderschept in de haven van de hoofdstad Montevideo. De 4418 kilo coke was verstopt in vier containers met sojameel, die bestemd waren voor het Afrikaanse land Togo.

De autoriteiten spreken van de grootste slag ooit tegen de drugshandel in het Zuid-Amerikaanse land. Voor zover bekend zijn vier verdachten opgepakt.

Boerderij

De sojameel en de drugs zijn op een boerderij in het zuidwesten van Uruguay in vrachtwagens geladen en naar de haven van Montevideo gereden. Op de boerderij vond de politie na een inval nog meer cocaïne.

Vanuit Uruguay wordt vaker cocaïne verscheept naar Europa en Afrika.