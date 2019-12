OM niet in beroep in zaak van doodgestoken Amerikaanse studente Rotterdam

Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep tegen de veroordeling van Joël S. Hij kreeg zes jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het doodsteken van de Amerikaanse studente Sarah Papenheim (21) in Rotterdam.

De 24-jarige S. werd veroordeeld voor doodslag en niet voor moord, omdat hij naar het oordeel van de rechter niet vooraf van plan was geweest om Papenheim te doden. Het Openbaar Ministerie had tien jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist, maar vindt het belangrijk dat de tbs-maatregel snel begint en ziet daarom af van hoger beroep.

Stoornissen

De moeder van Papenheim noemde de veroordeling een klap in haar gezicht. Vrijdagavond kreeg ze het besluit van het OM te horen, zegt haar advocaat Sébas Diekstra.

Papenheim werd met 27 messteken om het leven gebracht. Deskundigen oordeelden dat S. de grip op de realiteit kwijt was door hallucinaties.

Contrabas

S. werd kort na de dood van Papenheim met zijn contrabas op het perron in Eindhoven aangehouden. Hij was de onderbuurman van de studente. S. had aan het conservatorium gestudeerd en werd gezien als een talentvolle contrabassist; hij was cum laude afgestudeerd.