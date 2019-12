Wrak vermiste toeristenhelikopter gevonden op Hawaii

De hulpdiensten van Hawaii hebben het wrak gevonden van een helikopter die vermist werd. De helikopter had toeristen aan boord, het is nog niet bekend of er overlevenden zijn gevonden.

Er zaten zes mensen en een piloot in de helikopter. Zij maakten een rondvlucht boven de afgelegen kustlijn van het kleine eiland Kauai. Het wrak is gevonden in bergachtig gebied op het eiland.

De autoriteiten zeggen dat er mensen en spullen naar de plaats van het wrak worden gestuurd om te zoeken naar overlevenden.

Lokale autoriteiten zeiden eerder vandaag al dat het eiland Kauai zo dichtbegroeid is, dat je er nauwelijks met een helikopter kunt landen. Een zoektocht op land is volgens een woordvoerder ook zeer ingewikkeld. "Er zijn zoveel bomen en planten dat je er vanuit de lucht nauwelijks doorheen kunt kijken."