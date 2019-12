Man botst op afscheiding A4, vlucht weg en wordt gepakt in ziekenhuis

Een deel van de A4 richting Den Haag is afgesloten ter hoogte van knooppunt Kethelplein. Een automobilist met een bestelbus reed daar op een wegafscheiding. Daarna sloeg de man lopend op de vlucht en liet hij zijn twee passagiers gewond achter, schrijft Rijnmond.

Hulpverleners haalden ze uit het fors beschadigde voertuig. Beide personen hadden last van hun rug. De bestuurder werd later in het Vlietlandziekenhuis in Schiedam door agenten gevonden. Hij zat bij de spoedeisende hulp.

Rijkswaterstaat is druk bezig met reparatiewerkzaamheden op de A4. Er geldt een omleiding die zeker tot middernacht duurt. Verkeer richting Den Haag krijgt het advies om om te rijden via de A20 en de A13.