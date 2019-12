Italianen mogen thuis een beetje cannabis telen

Italianen mogen thuis op kleine schaal cannabis kweken. Dat volgt uit een uitspraak van het hooggerechtshof in Rome in een zaak die was aangespannen door een 29-jarige man uit Napels.

De Napolitaan had twee cannabisplantjes in zijn huis en werd daarvoor door lagere rechters veroordeeld tot een jaar cel. Daarop stapte hij naar het hooggerechtshof, onder meer omdat rechtbanken in dit soort zaken vaak onderling tegenstrijdige oordelen lijken te vellen.

Het hof zegt nu dat op het verbod op thuis telen een uitzondering moet worden gemaakt, namelijk voor mensen die het op kleine schaal en voor eigen gebruik doen.

Politiek

In de politiek leidt het arrest tot verdeeldheid. Senator Mantero van de Vijfsterrenbeweging, die in de regering zit, verwelkomt de uitspraak en zegt dat hij nu ook de legalisering van het gebruik van cannabis wil regelen.

Oppositieleider Salvini van Lega is minder te spreken over de uitspraak. "Drugs veroorzaken leed", zegt hij in een reactie. "We moeten ze niet zelf gaan kweken of gaan verkopen in winkels."