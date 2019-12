Bestuurder rijdt door na veroorzaken ernstig ongeval bij Doesburg

Bij een aanrijding bij Doesburg zijn vier inzittenden van een auto gewond geraakt, van wie een ernstig. Hun auto werd vanachter aangereden en belandde naast de weg. Mogelijk is er opzet in het spel.

De automobilist die het ongeluk veroorzaakte, is doorgereden. De politie is naar de bestuurder op zoek. Hij of zij reed in een donkere stationwagen met zeer waarschijnlijk schade aan de voorkant. De auto is richting Doetinchem gereden.

Het ongeluk gebeurde even na 16.30 uur op de N317, meldt Omroep Gelderland. Vanwege de ernst van het ongeluk werd een traumahelikopter opgeroepen, die in het weiland naast de weg landde.